Общество 26.03.2020 11:08
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26.03.2020 11:08
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили 100%-ую льготу на оплату коммунальных услуг и капремонта. Как сообщает ИА «Высота 102», такие поправки в Социальный кодекс Волгоградской области на сегодняшнем заседании приняла областная дума.
От оплаты освобождаются 1155 граждан, подпадающих под данную категорию. Ранее ветераны оплачивали 50% от стоимости услуг ЖКХ, капремонта, печного топлива и сжиженного газа.
Мера соцподдержки обойдется бюджету Волгоградской области в 23,5 миллиона рублей. С инициативой поддержать участников войны в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на минувшей неделе выступил губернатор Андрей Бочаров.
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