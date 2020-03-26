



Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили 100%-ую льготу на оплату коммунальных услуг и капремонта. Как сообщает ИА «Высота 102», такие поправки в Социальный кодекс Волгоградской области на сегодняшнем заседании приняла областная дума.

От оплаты освобождаются 1155 граждан, подпадающих под данную категорию. Ранее ветераны оплачивали 50% от стоимости услуг ЖКХ, капремонта, печного топлива и сжиженного газа.

Мера соцподдержки обойдется бюджету Волгоградской области в 23,5 миллиона рублей. С инициативой поддержать участников войны в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на минувшей неделе выступил губернатор Андрей Бочаров.



