Общество 24.03.2020 12:24
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24.03.2020 12:24
УФАС признало необоснованной жалобу участника торгов по строительству детского сада в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», претензии ООО «Эльмонт» к победителю аукциона антимонопольщики посчитали несостоятельными. Заявителя смущала компетентность и опыт фирмы из Краснодара ООО «Взлет А», которая предложила наименьшую стоимость муниципального контракта. Участие в сегодняшнем заседании по рассмотрению жалобы принял, в том числе, гендиректор победившей в торгах компании Валерий Татаров.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, Валерий Татаров - в прошлом экс-депутат гордумы Ставрополя и экс-фигурант громкого уголовного дела о мошенничестве с долевым строительством многоквартирного дома. Полтора года он находился в бегах от следствия, был задержан и предстал перед судом. В первой инстанции Татарова признали виновным в 20 эпизодах мошенничества и приговорили к 6 годам лишения свободы. В апелляции суд переквалифицировал действия обвиняемого. В результате его освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенного преступления.
Работы на месте будущего строительства детсада в поселке Металлург Волжского стартовали еще до подведения результатов аукциона. Как зафиксировала съемочная группа «Высоты 102», еще на этапе подачи заявок на месте находилась спецтехника и были завезены коммунальные трубы. В мэрии заявили, что ведутся подготовительные земельные работы. Между тем, рабочие рассказали журналистам, что отношение к стройке может иметь некая фирма «Каспий». Организация с таким названием, действительно, участвовала в торгах по определению подрядчика, но ее заявка была отклонена.
ООО «Каспий» также направило в УФАС Волгоградской области жалобу на действия конкурсной комиссии. Обращение организации находится на рассмотрении в антимонопольном органе.
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