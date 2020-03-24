Суд обязал волгоградского предпринимателя закрыть пять незаконных маршрутов

Общество 24.03.2020 10:03
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24.03.2020 10:03
Городищенский районынй суд Волгоградской области удовлетворил иск прокурора Волгограда к индивидуальному предпринимателю А.Гузеву о признании незаконной перевозку пассажиров по пяти маршрутам. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, факты осуществления предпринимателем регулярных пассажирских перевозок под видом заказных были установлены в ходе проверки надзорного органа.
Маршрутки Гузева катали людей по маршрутам № 15С «ул. Титова – ВолгоГРЭС», № 59 «Спартановка – Землячки», № 6К «ул. Космонавтов – Аэропорт», № 44 «ул. Танкистов – ДОК им. Куйбышева», № 198 «остановка ВГТЗ г. Волгоград – р.п. Ерзовка (Городищенского района)». Причем у предпринимателя не было оформлены свидетельства на осуществление данной деятельности, отсутствовали и карты маршрута.
По решению суда теперь предприниматель обязан будет прекратить незаконную деятельность. По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято на контроль, уточнили в прокуратуре.
Между тем, указанные маршрутки нелегально работают в Волгограде не первый год. В Волгограде было зарегистрировано несколько ДТП с участием «заказных» маршруток. А не так давно несколько транспортных средств, принадлежащих Гузеву, были сожжены неизвестными.
На фото: одна из аварий с участием маршрутки №15а произошла весной прошлого года.
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