Общество

Суд обязал волгоградского предпринимателя закрыть пять незаконных маршрутов

Общество 24.03.2020 10:03
0
24.03.2020 10:03


Городищенский районынй суд Волгоградской области удовлетворил иск прокурора Волгограда к индивидуальному предпринимателю А.Гузеву о признании незаконной перевозку пассажиров по пяти маршрутам. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, факты осуществления предпринимателем регулярных пассажирских перевозок под видом заказных были установлены в ходе проверки надзорного органа. 
Маршрутки Гузева катали людей  по маршрутам № 15С «ул. Титова – ВолгоГРЭС», № 59 «Спартановка – Землячки», № 6К «ул. Космонавтов – Аэропорт», № 44 «ул. Танкистов – ДОК им. Куйбышева», № 198 «остановка ВГТЗ г. Волгоград – р.п. Ерзовка (Городищенского района)». Причем у предпринимателя не было оформлены свидетельства на осуществление данной деятельности, отсутствовали и карты маршрута. 
По решению суда теперь предприниматель обязан будет прекратить незаконную деятельность.  По мере вступления судебного решения в законную силу  его исполнение будет взято на контроль, уточнили в прокуратуре.
Между тем, указанные маршрутки нелегально работают в Волгограде не первый год. В Волгограде было зарегистрировано несколько ДТП с участием «заказных» маршруток. А не так давно несколько транспортных средств, принадлежащих Гузеву, были сожжены неизвестными. 
На фото: одна из аварий с участием маршрутки №15а произошла весной прошлого года. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
24.03.2020 14:41
Общество 24.03.2020 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2020 13:06
Общество 24.03.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 12:24
Общество 24.03.2020 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 11:26
Общество 24.03.2020 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 20:15
Общество 23.03.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 16:59
Общество 23.03.2020 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2020 14:47
Общество 23.03.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 14:42
Общество 23.03.2020 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 14:00
Общество 23.03.2020 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 13:29
Общество 23.03.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 12:27
Общество 23.03.2020 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 12:13
Общество 23.03.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 11:28
Общество 23.03.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 10:34
Общество 23.03.2020 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 10:23
Общество 23.03.2020 10:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:08
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книгСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде начальника жд-станции подозревают в получении взяткиСмотреть фотографии
14:41
8 банковских услуг, которые можно получить, не выходя из домаСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде выявлен первый случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде вскрыли аферу с деньгами на обучение предпенсионеров в рамках нацпроектаСмотреть фотографии
13:09
Сбербанк: «Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса»Смотреть фотографии
13:06
Волгоград затаился: фоторепортаж из города, где еще нет коронавирусаСмотреть фотографии
12:54
Экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета электроэнергии на юге страны превысил 1,1 млрд рублейСмотреть фотографии
12:24
Антимонопольщики не увидели «ничего криминального» в торгах по детсаду в ВолжскомСмотреть фотографии
12:10
«Я не хочу никого пугать»: губернатор Волгоградской области воззвал промышленников к гибкости и широте взглядовСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде расторгли договор продажи соцработнику квартиры пациента психинтернатаСмотреть фотографии
11:07
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертахСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области водитель превысил скорость и погубил пассажираСмотреть фотографии
10:49
Полицейского на входе в УБЭП в Волгограде убил матерый рецидивистСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
В Волгоградской области назвали места с высокими заработкамиСмотреть фотографии
10:03
Суд обязал волгоградского предпринимателя закрыть пять незаконных маршрутовСмотреть фотографии
09:49
Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области активно участвует в проекте «Бережливая поликлиника»Смотреть фотографии
08:54
Выкупленный на аукционе архив Ильи Машкова начали изучать волгоградские искусствоведыСмотреть фотографии
20:23
Названы причины ДТП с автобусом «Москва-Волгоград» в Тамбовской областиСмотреть фотографии
20:15
Убитого в Волгограде полицейского посмертно представят к госнаградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Житель Волжского разозлился на сравнение с дьяволом и убилСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде уклонистов от военной службы следователи призывают сдаться добровольноСмотреть фотографии
16:37
В СУ СКР раскрыли подробности убийства полицейского на посту УБЭП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Под Волгоградом обширные земли природного парка изъяли у семьи коммерсантаСмотреть фотографии
15:40
Убийство на входе в УБЭП в Волгограде: на месте работает следственная группаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Бывший замгубернатора Волгоградской области «прокололся» из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:42
Волгоградский губернатор припомнил русский «авось» желающим выехать за рубежСмотреть фотографии
14:00
Волгоградские чиновники дадут по 1 тысяче рублей участникам войны к 75-летию ПобедыСмотреть фотографии
13:45
«Сбербанк Лизинг» обеспечит Волгоградской области поставку спецтехники для строительства автодорог на 679,8 млн рублейСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде из канализации извлекли огромный жирбергСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 