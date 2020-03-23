Общество

Создайте школу будущего: принимаются заявки от педагогов и не только

Общество 23.03.2020 16:59 Новости компаний
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23.03.2020 16:59 Новости компаний


В начале марта редакция ИА «Высота 102» анонсировала старт конкурса «Учебные материалы для школы будущего». Принять участие в нём могут педагоги, студенты педагогических ВУЗов, эксперты и методологи новых образовательных практик и даже школьники. Основная задача -  собрать уникальный учебный контент, который позволит улучшить образовательный процесс и настроить его под индивидуальные особенности учеников.
Конкурс проводится в семи номинациях: «Обучение в игре», «Видеоматериалы», «Универсальные компетентности в предметном содержании», «Межпредметность и междисциплинарность», «Новые грамотности», «Пример из жизни», «Школьник - школьнику».
В конкурсе могут принять участие:
- действующие учителя начальной и средней школы России;
- студенты старших курсов педагогических специальностей;
- эксперты и методологи новых образовательных практик;
- школьники.
Три победителя в каждой из номинаций получат денежные призы. Также предусмотрены специальные призы: бесплатное обучение в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35», бесплатное участие в V Международной конференции: «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?».
Собранные в рамках конкурса учебные задания пополнят «Цифровую платформу персонализированного образования в школе». Эту программу реализует благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в школах Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской областей и Республики Татарстан. Полученные результаты реализации вызвали интерес со стороны других регионов России, 17 из которых заявили о своей готовности присоединиться к программе фонда.
Заявка на участие в конкурсе и конкурсные материалы подаются до 30 апреля и направляются с темой «КОНКУРС» на электронный адрес: contest@vbudushee.ru.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте фонда «Вклад в будущее».
Организаторами конкурса выступают благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентство стратегических инициатив. 
Подробнее о конкурсе по ссылке https://author.vbudushee.ru/
Фото с сайта ru.freepik.com

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