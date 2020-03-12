Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АСИ и объявляют конкурс для учителей

Общество 12.03.2020 17:30 Новости компаний
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12.03.2020 17:30 Новости компаний
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентство стратегических инициатив объявляют о старте конкурса для педагогов и студентов педагогических вузов – «Учебные материалы для школы будущего».
Задача Конкурса – собрать уникальный учебный контент, который позволит улучшить образовательный процесс и настроить его под индивидуальные особенности учеников.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, конкурс проводится в семи номинациях: «Обучение в игре», «Видеоматериалы», «Универсальные компетентности в предметном содержании», «Межпредметность и междисциплинарность», «Новые грамотности», «Пример из жизни», «Школьник - школьнику».
В конкурсе могут принять участие:
▪действующие учителя начальной и средней школы России;
▪студенты старших курсов педагогических специальностей;
▪эксперты и методологи новых образовательных практик;
▪школьники.
Три победителя в каждой из номинаций получат денежные призы. Также предусмотрены специальные призы: бесплатное обучение в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35», бесплатное участие в V Международной конференции: «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?».
«Конкурс позволит талантливым педагогам и студентам стать авторами обновленного современного контента, благодаря которому вместо единого и одинакового для всех учебника у учеников появится возможность выбирать уровень сложности учебной цели, способа её достижения, дополнительных учебных модулей», - отметил исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.
«Развитие в России персонализированного образования – это ответ на современные вызовы. В перспективе у каждого школьника должна быть возможность самому строить свою образовательную траекторию, пользуясь всеми доступными методиками и материалами из любой точки страны», - подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Собранные в рамках конкурса учебные задания пополнят «Цифровую платформу персонализированного образования в школе». Эту программу реализует БФ Сбербанка «Вклад в будущее» в школах Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской областей и Республики Татарстан. Полученные результаты реализации вызвали интерес со стороны других регионов России, 17 из которых заявили о своей готовности присоединиться к программе фонда.
Заявка на участие в конкурсе и конкурсные материалы подаются до 30 апреля и направляются с темой «КОНКУРС» на электронный адрес: contest@vbudushee.ru. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте фонда «Вклад в будущее».
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