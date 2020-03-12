Общество

Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АСИ и объявляют конкурс для учителей

Общество 12.03.2020 17:30 Новости компаний
0
12.03.2020 17:30 Новости компаний


Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентство стратегических инициатив объявляют о старте конкурса для педагогов и студентов педагогических вузов – «Учебные материалы для школы будущего». 
Задача Конкурса – собрать уникальный учебный контент, который позволит улучшить образовательный процесс и настроить его под индивидуальные особенности учеников. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, конкурс проводится в семи номинациях: «Обучение в игре», «Видеоматериалы», «Универсальные компетентности в предметном содержании», «Межпредметность и междисциплинарность», «Новые грамотности», «Пример из жизни», «Школьник - школьнику». 
В конкурсе могут принять участие:
▪действующие учителя начальной и средней школы России;
▪студенты старших курсов педагогических специальностей;
▪эксперты и методологи новых образовательных практик;
▪школьники. 
Три победителя в каждой из номинаций получат денежные призы. Также предусмотрены специальные призы: бесплатное обучение в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35», бесплатное участие в V Международной конференции: «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?». 
«Конкурс позволит талантливым педагогам и студентам стать авторами обновленного современного контента, благодаря которому вместо единого и одинакового для всех учебника у учеников появится возможность выбирать уровень сложности учебной цели, способа её достижения, дополнительных учебных модулей», - отметил исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.
«Развитие в России персонализированного образования – это ответ на современные вызовы. В перспективе у каждого школьника должна быть возможность самому строить свою образовательную траекторию, пользуясь всеми доступными методиками и материалами из любой точки страны», - подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
Собранные в рамках конкурса учебные задания пополнят «Цифровую платформу персонализированного образования в школе». Эту программу реализует БФ Сбербанка «Вклад в будущее» в школах Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской областей и Республики Татарстан. Полученные результаты реализации вызвали интерес со стороны других регионов России, 17 из которых заявили о своей готовности присоединиться к программе фонда.
Заявка на участие в конкурсе и конкурсные материалы подаются до 30 апреля  и направляются с темой «КОНКУРС» на электронный адрес: contest@vbudushee.ru. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте фонда «Вклад в будущее»



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
12.03.2020 19:03
Общество 12.03.2020 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2020 17:55
Общество 12.03.2020 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2020 17:25
Общество 12.03.2020 17:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.03.2020 17:10
Общество 12.03.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2020 11:19
Общество 12.03.2020 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.03.2020 11:01
Общество 12.03.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2020 10:32
Общество 12.03.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2020 08:36
Общество 12.03.2020 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2020 16:24
Общество 11.03.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2020 12:38
Общество 11.03.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2020 11:59
Общество 11.03.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2020 11:17
Общество 11.03.2020 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2020 17:10
Общество 10.03.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2020 14:15
Общество 10.03.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2020 14:03
Общество 10.03.2020 14:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:55
Двое осужденных задохнулись на пожаре в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:31
Спикер Волгоградской облдумы рассказал, как повлияет голосование по времени на явку избирателейСмотреть фотографии
19:03
Под Волгоградом военные учились побеждать опасный вирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:30
Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АСИ и объявляют конкурс для учителейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде черные копатели наткнулись на «левый» водопроводСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде арестовали задержанного за взятку помощника прокурораСмотреть фотографии
16:08
Закупка авто для волгоградских чиновников заблокирована во второй разСмотреть фотографии
15:03
В волгоградских банках не успевают менять «ценники» на валютуСмотреть фотографии
14:02
Коронавирус в Волгоград рейсом «Аэрофлота» из Москвы могла завезти гражданка КореиСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде устанавливают стеклянный саркофаг для бронекатераСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде нашлась работа с зарплатой в 220 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлюСмотреть фотографии
11:39
Житель Волгоградской области "прокутил" чужие деньги в Европе и сел на 4 годаСмотреть фотографии
11:27
"Это вам не волшебная палочка": депутаты Волгоградской облдумы "благословили" поправки в КонституциюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгахСмотреть фотографии
11:01
На телеграм-каналы генерал-лейтенанту пожаловался депутат Волгоградской облдумыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области удручил депутатов докладом о криминогенной обстановкеСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде три пикетчика попытались воздействовать на разум депутатов перед одобрением поправок в КонституциюСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом застройщика подозревают в хищении 3 миллионов у дольщиковСмотреть фотографии
09:47
Вопрос о переводе времени оперативно «упаковали» в постановление Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде выявили подпольную нарколабораториюСмотреть фотографии
20:09
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросыСмотреть фотографии
17:06
Футбольного фаната арестовали в Волгограде за пиротехнику на матче «Ротора» и «Нефтехимика»Смотреть фотографии
16:56
Волгоградские налоговики дали совет льготникам по имущественным налогамСмотреть фотографии
16:52
С космической скоростью: члены Совета федерации проголосовали за поправки к КонституцииСмотреть фотографии
16:46
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
В Волгограде жильцы пятиэтажки ждут помощи после утечки газа в подъездеСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области ожидают первую весеннюю грозу и ураганСмотреть фотографии
16:10
Экс-сотрудник жилищной инспекции Волгограда идет под суд за взятки от УКСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 