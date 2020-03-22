«Нам ничего не говорят!»: волгоградцы пытаются выяснить судьбу своих родных после ДТП в Тамбовской области





Волгоградцы тщетно пытаются связаться со своими родными, которые накануне вечером выехали из столицы и могли находиться в автобусе «Москва-Волгоград», попавшем в страшное ДТП в Тамбовской области. «Мы звоним по телефону горячей линии МЧС, но никакой информации нам не дают. С родственниками связаться не можем – они недоступны», - люди не могут найти себе места.

Напомним, ДТП случилось сегодня в семь утра недалеко от села Чихаревка в Жердевском районе на 566км трассы Р-22 Москва-Волгоград. При попутном движении два автобуса «Москва-Волгоград» пытались избежать столкновения и разъехались по обочинам. В результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет. 2 человека погибли, 17 пострадали. Пострадавших перевозят в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ Тамбовской области. В связи с ДТП открыта горячая линия по номеру: 8 (4752) 72 99 50.

В администрации Волгоградской области сообщили, что уточняют информацию о пострадавших – сколько среди них жителей региона и в какой помощи они нуждаются. На место происшествия выехали специалисты волгоградского центра медицины катастроф.



