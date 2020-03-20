Банк «Открытие»  удвоил показатели розничного кредитования по итогам февраля

Экономика 20.03.2020 15:05
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20.03.2020 15:05
В феврале 2020 г. банк «Открытие» почти в 2 раза нарастил объемы кредитования физических лиц. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банка увеличился в 1,9 раз до 365,3 млрд рублей, выдачи – в 2,2 раза до 25,4 млрд рублей. Об этом «ИА Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Наиболее высокие результаты продемонстрировало ипотечное кредитование: выдачи ипотеки в феврале 2020 г. выросли в 2,5 раза по сравнению с февралем прошлого года до 13,5 млрд рублей. При этом наиболее высоким спросом у населения пользовались кредиты на приобретение жилья на первичном рынке (их доля в совокупном объеме выдач превысила 50%).
Выдачи кредитов наличными за аналогичный период времени выросли в 1,9 раз до 11,9 млрд рублей. В марте 2020 года на фоне растущего спроса населения на кредитные продукты банк рассчитывает на дальнейшее увеличение основных показателей кредитования.
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