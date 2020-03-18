Ножом в сердце: в Волгограде на улице нашли труп женщины





Сегодня на улице Ангарской в Волгограде было обнаружено тело 52-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», смерть женщины наступила в результате проникающего ножевого ранения в сердце. По информации старшего следователя-криминалиста СУ СКР по Волгоградской области Алексея Шуклова, в убийстве подозревается 50-летний сожитель жещины.

По данным следствия, накануне пара распивала спиртные напитки в гостях у их приятеля. В какой-то момент между погибшей и её сожителем произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и нанес им один удар в область сердца. Ранение оказалось смертельным. Тело подозреваемый вместе с хозяином квартиры и его товарищем вынесли на улицу, а сами вернулись и продолжили употреблять алкоголь. Спустя несколько часов их застолье прервали стражи порядка.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу» - сообщили в СУ СКР по региону.

