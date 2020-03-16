Экономика

Волгоградские торговые сети не испытывают дефицита продуктов

Экономика 16.03.2020 16:13
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16.03.2020 16:13


Ажиотажного спроса на крупы, консервы, макароны и туалетную бумагу в торговых сетях Волгограда не наблюдается. "Есть повышенный спрос на определенные виды товаров, но ажиотажа и пустых прилавков нет", - сообщили корреспонденту "Высоты 102" в нескольких торговых сетях. Продавцы категорически опровергают слухи о панических настроениях среди горожан, которые якобы скупают в огромных количествах продукты и товары личной гигиены. 

Журналисты "Высоты 102" сегодня побывали в продовольственных магазинах, расположенных в нескольких районах Волгограда. Пустых прилавков и очередей нигде не замечено. Поведение покупателей также вполне адекватное. Люди совершают привычные покупки, и никто не сгребает в свои тележки месячные запасы еды.  



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