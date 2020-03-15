В Волгограде провалилась продажа 1136 пар бракованной обуви





Торги по продаже 1136 пар бракованной обуви предприятия-банкрота в Волгограде признаны несостоявшимися, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол. В нем уточняется, что к участию в торгах был допущен только один заявитель.

Как ранее сообщало информагентство, с молотка продавалась партия бракованной обуви, имеющая различные дефекты, по начальной цене 288 860 рублей, т.е в среднем по 254 рубля за пару.

На торги были выставлены босоножки, ботинки, кроссовки и полуботинки, принадлежавшие ООО «Волгошуз-М». Компания была признана банкротом в июне 2019 года из-за долга по договору поставки в сумме 350,5 тысячи рублей. В решении арбитража указано, что ООО «Волгошуз-М» с 1 апреля 2019 года находится в стадии ликвидации, о чем налоговым органом внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.



