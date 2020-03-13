В Волгограде создали штаб для подготовки к зиме

Общество 13.03.2020 08:22
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13.03.2020 08:22
В администрации Волгограда создан штаб по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК, городского хозяйства и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава Волгограда Виталий Лихачев. Возглавил штаб заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник, администрациям районов также рекомендовано создать подобные структуры. Члены штаба будут координировать подготовку к работе в зимних условиях жилищного фонда Волгограда, ведомственных котельных, ремонт тепловых сетей, создание запаса резервного топлива для котельных и т.д. Готовить сани здесь собираются уже летом. Так, до 15 июня должно быть издано постановление администрации города о проведении проверки готовности к отопительному сезону ресурсных организаций и потребителей тепловой энергии. А до 15 ноября Волгоград должен будет получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.
Напомним, отопительный сезон 2019-2020 в Волгограде пока продолжается. Между тем, прошел он не так гладко. В нескольких районах Волгограда происходили порывы на теплопроводе. Коммунальщики объясняли это изношенностью сетей и обещали отремонтировать их в первую очередь.
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