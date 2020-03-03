Всплеск ожоговых травм у детей фиксируют волгоградские врачи





Резкое увеличение числа маленьких пациентов с ожогами различной степени тяжести в первые дни марта произошло в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Владимир Попов, только за последние два дня в ожоговое отделение поступило 10 детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет. Из районов области пострадавших малышей доставляют на вертолете в Волгоград, где им оказывают необходимую квалифицированную помощь. К счастью, летальных случаев не зафиксировано. Самый тяжелый маленький пациент поступил из Камышина. У ребенка ожоги 20% тела. Пока родители отвлеклись, он потянул шнур чайника и обварился кипятком.

В основном такие травмы дети получают из-за недосмотра взрослых. По словам Попова, именно по этой причине малыши и оказываются в ожоговом отделении. Они опрокидывают на себя бокалы с кипятком, тянут электрические чайники за шнуры, засовывают руки в кипящую воду и получают ожоги от батарей отопления. Последний пример типичен для частных домов в сельской местности, когда малыши закатываются под огненную батарею и не могут выбраться самостоятельно.

Врачи просят родителей не терять бдительность, чтобы не допустить несчастных случаев. Но если это произошло, надо немедленно вызвать врачей и, пока они едут, оказать первую помощь.

Владимир Попов советует первым делом снять всю одежду с ребенка и тщательно его осмотреть. К пораженным участкам необходимо приложить что-то холодное, а затем перебинтовать ожог чистым и сухим бинтом. Детский хирург не рекомендует наносить на рану мази и кремы, чтобы не допустить попадания инфекции. До приезда "скорой", по словам Попова, можно дать ребенку обезболивающее.



