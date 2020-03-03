В Волгоградской области уменьшилось количество болеющих школ

Общество 03.03.2020 11:45
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03.03.2020 11:45
В Волгоградской области продолжилось снижение активности распространения заболеваний острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями. Количество заболевших ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилось на 26%, в т.ч. в городе Волгограде – на 17%, заболевших внебольничными пневмониями уменьшилось на 16%. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, превышения среднемноголетних показателей по заболеваемости внебольничной пневмонией не отмечено.
Уровень заболеваемости совокупного населения области ниже эпидемического порога на 50%, в т.ч. в городе Волгограде – на 43%. На прошедшей 9 неделе 2020 года мера приостанавливались занятия в 5 муниципальных образованиях области (на прошедшей неделе было 9 территорий). Частично была приостановлена учеба для учащихся 18 классов в 8 школах области (Волгоград, Жирновский, Нехаевский, Иловлинский, Дубовский районы). Полного закрытия школ не потребовалось.
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