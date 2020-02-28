Экономика

ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля

Экономика 28.02.2020 11:45 Новости компаний
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28.02.2020 11:45 Новости компаний


28 февраля все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно - комиссии за все платежи и переводы будут отменены. Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне перебоями в работе онлайн сервиса, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. ВТБ делает этот шаг первым из крупных игроков банковского рынка в России. 
"С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов. Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их", - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в ВТБ Онлайн 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте - все они получат об этом соответствующие уведомления". 
27 февраля работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19.30 МСК. 
Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфраструктуры банка, цель которой - создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов.

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