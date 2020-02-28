В Волгограде пропасть около жилого дома закидают песком





В Волгограде нашли способ устранения последствий провала около дома №3 по ул. Дзержинского. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, причиной случившегося здесь назвали обрушение кровли заброшенного подвального помещения. Раньше оно относилось к общедомовому имуществу и использовалось для хозяйственно-бытовых нужд жителей. Долгое время объект не эксплуатировался собственниками, в результате чего постепенно обветшал, в том числе пришли в непригодное состояние верхние металлические перекрытия, что и привело к их разрушению.

Предварительный анализ показал, что целостность фундамента и капитальных конструкций жилого здания из-за инцидента не нарушены, утверждают в администрации. Было принято решение ликвидировать заброшенное помещение. В настоящее время специалисты закладывают строительными материалами проем, соединяющий существующий подвал дома и заброшенное помещение, после чего проведут засыпку песком и утрамбовку.

Между тем, напомним, в опасной зоне около провала оказалась машина одного из жильцов. Сейчас, рассказали жители дома, подъехал эвакуатор-погрузчик, чтобы убрать ее от края пропасти.



