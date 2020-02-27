Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области освобожден от исполнения обязанностей

Общество 27.02.2020 15:22
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27.02.2020 15:22
Олег Гребенюк, который более 11 лет возглавлял ГУ МЧС России по Волгоградской области, освобожден от исполнения обязанностей. Как сегодня стало известно ИА "Высота 102", соответствующий приказ министра МЧС России был издан еще в конце января текущего года. Отметим, что Гребенюка пока еще не освободили от должности, так как это может сделать только президент РФ своим Указом, но освободили от исполнения обязанностей по должности. Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России назначен Сергей Девяткин, который работал в должности заместителя начальника по федеральной противопожарной службе.
55-летний Олег Гребенюк, как выяснилось, ушел в столицу на повышение. Он назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России.
Напомним, что в декабре президент России своим распоряжением продлил с Гребенюком контракт сроком на один год.
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