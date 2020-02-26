Расследования 26.02.2020 12:49
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26.02.2020 12:49
К длительным тюремным срокам приговорены супруги из Самары и двое их сообщников за покушение на сбыт тяжелых синтетических наркотиков в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Калачевский районный суд назначил 30-летнему мужчине и его 29-летней жене по 12 лет лишения свободы в колонии строгого и общего режима соответственно. Их сообщники - двое 28 и 29-летних мужчин - приговорены к 10,5 годам лишения свободы каждый в колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что супруги прибыли в марте 2018 года из Самары в Волгоградскую область для реализации наркотиков. В их обязанность входила доставка крупных партий тяжелых синтетических наркотиков на территорию региона, последующее распределение запрещенных веществ на более мелкие партии и передача двоим соучастникам. Сообщники должны были фасовать наркотики на разовые дозы, устраивать тайники-закладки для их последующей реализации. В ходе оперативных мероприятий у задержанных было изъято свыше 1 кг 350 гр тяжелых синтетических наркотиков.
Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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