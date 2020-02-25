Дело на треть миллиарда: в Волгограде идет под суд гендиректор завода





Перед судом в Волгограде по обвинению в незаконном предпринимательстве предстанет генеральный директор промышленного предприятия. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемому инкриминируется извлечение более 320 миллионов рулей дохода в результате незаконной деятельности. Обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд по существу.

По версии следствия, обвиняемый с июля 2017 года по февраль 2019 года осуществлял производство металлических изделий с использованием 5 электрических печей, максимальная масса расплава которых превышает 500 кг. При этом вопреки требованиям законодательства лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 3 класса на предприятии отсутствовала. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 320 миллионов рублей.

Свою вину гендиректор полностью признал. За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2 ст.171 УК РФ ), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по региону.

Как стало известно "Высота 102", перед судом предстанет генеральный директор ООО "Волгоградский завод цветных металлов" Антон Лондарь.