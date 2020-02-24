Происшествия 24.02.2020 10:19
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24.02.2020 10:19
В результате опрокидывания автомобиля «ВАЗ-21061» в Быковском районе пострадали 4 женщины, которые были пассажирами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне рано утром 32-летний водитель, который следовал из Волгограда в Николаевск, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил опрокидывание в кювет. ДТП произошло на 641 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».
В больницу с различными травмами с места ДТП были госпитализированы 4 пассажирки 26,34 и 36 лет.
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 5 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 2 человека погибли и 12 получили травмы.
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