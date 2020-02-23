Общество

Почти 2000 новых фонарей установят на улицах Волгограда до конца года

Общество 23.02.2020 09:35
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23.02.2020 09:35


В Тракторозаводском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах Волгограда приступили к строительству линий уличного освещения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, до конца года в городе всего появится около 1900 новых светоточек и 58 километров электролиний. К работам компания-инвестор из-за теплой погоды приступила раньше запланированного срока. 
В настоящее время установка светодиодных светильников ведется на улицах Кропоткина, Быкова, Октябрьская, Казахская от улицы Тбилисской до выезда на поселок Горьковский, вдоль автодороги на поселок Горьковский, а также на Мачтозаводской от улицы Довженко до улицы 40 лет ВЛКСМ. Новые линии освещения в ближайшие месяцы появятся во всех районах города, в том числе на местном проезде по улице Автомагистральная, улицах Продольная, Нильская, Домостроителей, Буханцева, Пожарского, Шпалозаводская, Джека Лондона и других.
Также в Волгограде ведется замена старых фонарей на современные. В этом году планируется модернизировать порядка тысячи светильников, гарантийный срок службы которых составляет 50 тысяч часов. Это примерно в три раза больше, чем лампы предыдущего поколения. 
Модернизация системы уличного освещения в Волгограде ведется с 2018 года. В минувшем году на территории города появилось 2150 новых уличных фонарей. До 2021 года включительно на эти цели должно быть вложено порядка 1 млрд  рублей - на эти средства инвестору  предстоит модернизировать десятки километров существующих линий, а также проложить новые сети.

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