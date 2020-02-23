Почти 2000 новых фонарей установят на улицах Волгограда до конца года





В Тракторозаводском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах Волгограда приступили к строительству линий уличного освещения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, до конца года в городе всего появится около 1900 новых светоточек и 58 километров электролиний. К работам компания-инвестор из-за теплой погоды приступила раньше запланированного срока.

В настоящее время установка светодиодных светильников ведется на улицах Кропоткина, Быкова, Октябрьская, Казахская от улицы Тбилисской до выезда на поселок Горьковский, вдоль автодороги на поселок Горьковский, а также на Мачтозаводской от улицы Довженко до улицы 40 лет ВЛКСМ. Новые линии освещения в ближайшие месяцы появятся во всех районах города, в том числе на местном проезде по улице Автомагистральная, улицах Продольная, Нильская, Домостроителей, Буханцева, Пожарского, Шпалозаводская, Джека Лондона и других.

Также в Волгограде ведется замена старых фонарей на современные. В этом году планируется модернизировать порядка тысячи светильников, гарантийный срок службы которых составляет 50 тысяч часов. Это примерно в три раза больше, чем лампы предыдущего поколения.

Модернизация системы уличного освещения в Волгограде ведется с 2018 года. В минувшем году на территории города появилось 2150 новых уличных фонарей. До 2021 года включительно на эти цели должно быть вложено порядка 1 млрд рублей - на эти средства инвестору предстоит модернизировать десятки километров существующих линий, а также проложить новые сети.



