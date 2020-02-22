Пятеро пешеходов попали под колеса машин в Волгоградской области

Так, накануне в 13 часов дня 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ВАЗ- 2107», двигаясь по улице Ленина в Суровикино, около дома №106 совершила наезд на 70-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмой головы, переломами доставлена в больницу.
В Котельниково поздно вечером с травмой и ушибами был госпитализирован 41-летний пешеход. Он шел по краю проезжей части улицы Железнодорожной в Котельниково и был сбит автомашиной «ВАЗ-2114» под управлением 29-летнего водителя.
В Центральном районе Волгограда под колеса попала 56-летняя женщина, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, ДТП произошло около 9.20 утра - наезд на пешехода совершила 39-летняя женщина-водитель, управлявшая автомашиной «Шевроле Лачетти». Она двигалась по улице Донецкая со стороны улицы Кубанская и на пересечении с улицей Голубинская при повороте направо в сторону улицы Балонина совершила наезд на человека. В результате ДТП пешеход с травмой головы и ушибами доставлена в больницу.