Происшествия 21.02.2020 13:01
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21.02.2020 13:01
Столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом маршрута №59 произошло сегодня в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева водитель легкового автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем спровоцировал столкновение с автобусом. В момент ДТП пассажиров в салоне общественного транспорта не было, экипаж не пострадал. От удара автобус вынесло на пешеходную зону. Подразделения МЧС с использованием гидравлического оборудования деблокировали водителя и пассажира иномарки. Все обстоятельства выясняются сотрудниками ГИБДД.
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