Происшествия 17.02.2020 17:01
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17.02.2020 17:01
Во Фроловском районе Волгоградской области нарядом ДПС ГИБДД был остановлен пассажирский автобус «Неоплан», следовавший в Москву из северокавказского региона. В салоне находились более 30 пассажиров. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, при проверке у водителя не оказалось документов, дающих право на предоставление услуг по организованной перевозке пассажиров. Также в салоне отсутствовали ремни безопасности. В отношении водителя был составлен административный материал, выдано требование об устранении недостатков и запрете перевозки пассажиров по междугороднему маршруту. Пассажиры продолжили путь на попутном автобусе. Однако спустя несколько часов данный автобус «Неоплан» на территории Новониколаевского района вновь был остановлен нарядом ГИБДД. В салоне находились те же пассажиры, которые ранее уехали на попутном автобусе.
Водитель задержан, по данному факту составлены административные материалы, которые направлены в районный суд. Автобус помещен на специализированную стоянку.
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