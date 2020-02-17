



Во Фроловском районе Волгоградской области нарядом ДПС ГИБДД был остановлен пассажирский автобус «Неоплан», следовавший в Москву из северокавказского региона. В салоне находились более 30 пассажиров. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, при проверке у водителя не оказалось документов, дающих право на предоставление услуг по организованной перевозке пассажиров. Также в салоне отсутствовали ремни безопасности. В отношении водителя был составлен административный материал, выдано требование об устранении недостатков и запрете перевозки пассажиров по междугороднему маршруту. Пассажиры продолжили путь на попутном автобусе. Однако спустя несколько часов данный автобус «Неоплан» на территории Новониколаевского района вновь был остановлен нарядом ГИБДД. В салоне находились те же пассажиры, которые ранее уехали на попутном автобусе.

Водитель задержан, по данному факту составлены административные материалы, которые направлены в районный суд. Автобус помещен на специализированную стоянку.



