В Волгограде у пенсионерки украли металлический гараж





О краже металлического гаража, стоявшего возле дома по улице Прибалтийская в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщила в полицию 84-летняя местная жительница. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД по г. Волгограду, полицейским удалось оперативно установить и задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, который сознался в содеянном.

Задержанный пояснил, что приметил гараж, который ему показался брошенным, и решил его похитить. С помощью манипулятора он погрузил его и вывез в пункт приема металла. Вырученные деньги в размере 30 тысяч рублей подозреваемый потратил на собственные нужды. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива