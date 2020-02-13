В Волгограде у пенсионерки украли металлический гараж

Происшествия 13.02.2020 14:00
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13.02.2020 14:00
О краже металлического гаража, стоявшего возле дома по улице Прибалтийская в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщила в полицию 84-летняя местная жительница. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД по г. Волгограду, полицейским удалось оперативно установить и задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, который сознался в содеянном.
Задержанный пояснил, что приметил гараж, который ему показался брошенным, и решил его похитить. С помощью манипулятора он погрузил его и вывез в пункт приема металла. Вырученные деньги в размере 30 тысяч рублей подозреваемый потратил на собственные нужды. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото из архива
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