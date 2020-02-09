В Волгоградской области началась борьба с сайтами по продаже снюсов





Уже несколько интернет-магазинов, где осуществлялась свободная продажа снюсов, заблокированы по решению Тракторозаводского районного суда Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения, с соответствующими исками обратился прокурор Тракторозаводского района.

Прокуратура, как сообщается, выявила сайты по продаже снюса в ходе надзорных мероприятий за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Было установлено, что в Интернете осуществляется свободная продажа сосательного табака, указан его ассортимент, описание и стоимость. При этом зайти на сайты может любой, без какой-либо регистрации и пароля.

Отмечается, что оптовая и розничная торговля снюсов в РФ запрещена. Реализация таких веществ дистанционным способом является незаконной. Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил.

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, главным компонентом которого является никотин. В одной порции снюса его содержится примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в регионе никотиносодержащими смесями отравились уже пять подростков. Депутаты Волгоградской областной думы в начале февраля этого года обсудили законопроект о запрете продажи снюсов в регионе. Предпринимателей, которые нарушат закон и продолжат торговлю снюсами, ждут штрафы: для граждан он от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей и для юридических лиц – от 100 000 до 120 000 рублей. Соответствующие дополнения планируется внести в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности.



