Происшествия

В Волгограде из-за нарушителя ПДД ребенок попал в больницу

Происшествия 09.02.2020 09:42
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09.02.2020 09:42


В Ворошиловском районе Волгограда в результате ДТП госпитализирована 8-летняя девочка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне днем. 39-летний водитель, управляя автомашиной «Черри Тиго», двигаясь по ул. Циолковского в сторону ул. Калинина со стороны ул. Огарева, напротив дома № 8 по ул. Ким, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил боковое столкновение с автомашиной «Мазда-3», под управлением 36-летней женщины-водителя. Девочка, находившаяся в «Мазде-3», получила травмы. 

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