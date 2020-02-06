День не задался: в Волгограде автобус №61 дважды «подбили» маршрутки

Происшествия 06.02.2020 15:03
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06.02.2020 15:03
Два ДТП с интервалом в 20 минут произошло с автобусом №61 сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в общественный транспорт, стоящий на остановке «Школа №3» въехала одна маршрутка. Во время оформления ДТП автобус зацепила уже другая «Газель». Выставленный на дорогу аварийный знак водитель микроавтобуса почему-то не заметил. Пострадавших в результате аварий пассажиров общественного транспорта нет. Все они смогли пересесть по своим билетам на следующий автобус.
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