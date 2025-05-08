Два самолета в Москву из Волгограда отменили 8 мая





Сегодня, 8 мая, отменены два самолета из Волгограда в Москву. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, не полетит в столицу самолет авиакомпании «Победа» с запланированным временем вылета в 11-20ч, а также борт авиакомпании S7 Airlines в 14-10 ч. Соответственно, отменены и два самолета этих же компаний из столицы в Волгоград. Сегодня, 8 мая, отменены два самолета из Волгограда в Москву. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, не полетит в столицу самолет авиакомпании «Победа» с запланированным временем вылета в 11-20ч, а также борт авиакомпании S7 Airlines в 14-10 ч. Соответственно, отменены и два самолета этих же компаний из столицы в Волгоград.

Также с 22-00 ч. 7 мая перенесен на 11-00 ч. 8 мая вылет самолета в столицу авиакомпании «Аэрофлот».Напомним, из-за ограничений, введенных ради безопасности полетов, 6 и 7 мая в российских аэропортах наблюдались массовые задержки и отмены рейсов, также самолеты вынуждены были приземляться на аэродромах в других городах. По данным Росавиации, всего из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов.