



Более полсотни граждан республики Узбекистан прописала в заброшенном доме в Иловлинском районе 35-летняя местная жительница. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет выявили сотрудники регионального управления по вопросам миграции и районного отдела полиции.

Установлено, что местная жительница арендовала заброшенное домовладение и зарегистрировала в нем иностранцев. При этом женщина достоверно знала, что они проживать в доме не будут. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



