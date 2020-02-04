Происшествия 04.02.2020 15:28
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04.02.2020 15:28
Более полсотни граждан республики Узбекистан прописала в заброшенном доме в Иловлинском районе 35-летняя местная жительница. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет выявили сотрудники регионального управления по вопросам миграции и районного отдела полиции.
Установлено, что местная жительница арендовала заброшенное домовладение и зарегистрировала в нем иностранцев. При этом женщина достоверно знала, что они проживать в доме не будут. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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