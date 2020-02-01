Происшествия

В Волгограде пешеходы чудом спаслись от вылетевшей на тротуар «Нивы» (ВИДЕО)

Происшествия 01.02.2020 13:49
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01.02.2020 13:49




Авария с участием двух автомобилей произошла накануне на проспекте Жукова в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» на перекресте проспекта Жукова и улицы Хорошева на полной скорости врезался в автомобиль «ВАЗ-2131» («Нива»). От удара «Нива» вылетела на тротуар, где шли люди. Пешеходы, к счастью, среагировали мгновенно и разбежались в разные стороны. В результате аварии пострадал водитель отечественной машины. Он был доставлен в больницу с травмой пальца руки.

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