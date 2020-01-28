Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцев

Общество 28.01.2020 16:21
1
28.01.2020 16:21
Управлением ФСБ России по Волгоградской области проводится набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград, Анапа.
Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ, на учебу приглашаются учащиеся 11 классов школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области мужского пола. В числе требований - постоянная регистрация в Волгоградской области, соответствие психологическим (психофизиологическим) качествам, хорошая физическая подготовка. Это кандидаты, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет включительно, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту – до достижения ими возраста 24 лет).
Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет.
В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.
Желающие поступить в пограничные институты ФСБ России должны обратиться до 1 марта 2020 года в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (844-2) 30-12-28, 30-12-25.
Реклама
Администрация Дзержинского района Волгограда дает пять дней на снос гаражей28.01.2020 17:24
Общество 28.01.2020 17:24
Комментарии 14
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушек28.01.2020 16:30
Общество 28.01.2020 16:30
В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумы28.01.2020 15:58
Общество 28.01.2020 15:58
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитам28.01.2020 11:07
Общество 28.01.2020 11:07
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице Рионской28.01.2020 10:33
Общество 28.01.2020 10:33
Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналке28.01.2020 09:29
Общество 28.01.2020 09:29
Комментарии 15
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в Волгограде27.01.2020 18:18
Общество 27.01.2020 18:18
Комментарии 23
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»27.01.2020 15:00
Общество 27.01.2020 15:00
В Волгограде отрепетировали праздничный салют27.01.2020 13:11
Общество 27.01.2020 13:11
Под действие антитабачного закона попала волгоградская подземка27.01.2020 11:04
Общество 27.01.2020 11:04
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сноса27.01.2020 09:45
Общество 27.01.2020 09:45
Комментарии 11
В Волгограде в час пик произошел сбой в движении трамваев и троллейбусов27.01.2020 09:38
Общество 27.01.2020 09:38
Коммунальный коллапс на севере Волгограда ликвидировали на третьи сутки27.01.2020 08:36
Общество 27.01.2020 08:36
«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантов27.01.2020 06:18
Общество 27.01.2020 06:18
Комментарии 15
«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в Волгограде26.01.2020 20:35
Общество 26.01.2020 20:35
Комментарии 17
Реклама