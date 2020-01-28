Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцев





Управлением ФСБ России по Волгоградской области проводится набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград, Анапа.

Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ, на учебу приглашаются учащиеся 11 классов школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области мужского пола. В числе требований - постоянная регистрация в Волгоградской области, соответствие психологическим (психофизиологическим) качествам, хорошая физическая подготовка. Это кандидаты, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет включительно, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту – до достижения ими возраста 24 лет).

Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет.

В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.

Желающие поступить в пограничные институты ФСБ России должны обратиться до 1 марта 2020 года в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (844-2) 30-12-28, 30-12-25.



