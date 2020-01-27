



Пьяная ссора между двумя посетителями произошла в кафе-бильярдной в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, в результате в больницу был госпитализирован 27-летний местный житель. О полученных им травмах криминального характера медики сообщили в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого в причинении вреда. Им оказался 28-летний местный житель. Он сознался в содеянном и пояснил, что между ним и потерпевшим, также отдыхавшем в заведении со своей компанией, беспричинно, на почве употребления алкоголя произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки подозреваемый откусил у него часть носа и ушную раковину, а также причинил другие увечья на лице. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.



