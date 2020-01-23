Расследования 23.01.2020 09:44
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23.01.2020 09:44
Дзержинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении крупного наркоторговца. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе расследования сотрудники Главного следственного правления допросили около полусотни свидетелей, инициировали более 40 экспертиз.
33-летний мужчина вместе с приятелем держал связь с клиентами из областного центра, Волжского и Камышина через интернет и мессенджеры. В автомобиле фигуранта дела полицейские обнаружили свыше 200 доз запрещенного вещества. Наркотики оставляли в тайниках, о координатах которых сообщали покупателям в зашифрованных сообщениях. Деньги преступники получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.
На полученную выручку 33-летний подсудимый купил криптовалюту, стоимость которой составила 15 млн рублей. Таким образом, он пытался избавиться от наличных средств, полученных преступным путем. Второй фигурант дела полностью сознался в совершении преступлений и уже осужден на 9 лет колонии.
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