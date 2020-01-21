Ищут пять дней: под Волгоградом пропал подводный охотник





Полицейские разыскивают 50-летнего жителя Волжского, который несколько дней назад уехал на подводную охоту и пропал. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением о пропаже мужчины в Тракторозаводский отдел полиции обратился его брат.

Он пояснил, что родственник еще 16 января уехал на автомашине на подводную охоту и не вернулся. В ходе самостоятельных поисков внедорожник охотника марки "Грейт Волл" был обнаружен родственниками в закрытом состоянии на берегу Волги. Владельца машины найти не удалось.









В настоящее время организованы поисковые мероприятия. Полиция устанавливает обстоятельства исчезновения мужчины.







Напомним, в 2018 году в Волгоградской области утонул известный волгоградский бизнесмен Станислав Рыгин. Он пропал в феврале во время подводной охоты в районе острова Зеленый. Нашли его тело в апреле этого же года в реке Ахтуба около поселка Куйбышев.