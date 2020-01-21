Экономика

Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию

Экономика 21.01.2020 12:45
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21.01.2020 12:45


Банк «Открытие» выступит спонсором трансляций на Первом канале двух главных соревнований 2020 года по фигурному катанию – чемпионата Европы и мира, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Во время трансляции соревнований на Первом канале будут показаны новые рекламные ролики банка с участием амбассадора бренда «Открытие» Василия Вакуленко (Баста). Для банка спонсорство трансляции чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию станет продолжением многолетнего сотрудничества с Первым каналом. Ранее четыре года подряд банк «Открытие» являлся спонсором Высшей лиги КВН.
В поддержку имиджевой кампании банка в конце января стартует совместный с порталом Sports.ru подкаст «Наша фигурка». Ведущий проекта — редактор Sports.ru Павел Копачев, а гости многочисленных выпусков — известные фигуристы, авторы и блогеры, пишущие про фигурное катание. Гостями первого сюжета станут авторы Sports.ru Иван Кузнецов и Полина Крутихина.
«Фигурное катание — один из самых популярных в России видов спорта. Наши фигуристы постоянно радуют нас успехами на крупнейших международных соревнованиях, миллионы россиян смотрят трансляции чемпионатов мира и Европы. Банк «Открытие», совместно с Первым каналом, рад предоставить им возможность увидеть прямую трансляцию этих знаковых спортивных событий», —прокомментировал руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 пройдет года с 20 по 26 января во втором по численности населения австрийском городе Граце, а первую трансляцию на Первом канале можно будет увидеть 22-го января, когда на лёд с короткой программой выйдут спортивные пары.
Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 16 по 22 марта 2020 года в одном из крупнейших канадских городов Монреаль на арене Белл-центр.
Фото предоставлено пресс-службой банка.

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