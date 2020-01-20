Экономика 20.01.2020 12:35 Новости компаний
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20.01.2020 12:35 Новости компаний
Сегодня, 20 января, в цехе центробежного литья (ЦЦЛ) на ВМЗ «Красный Октябрь» на печи №3 (ДСП-12,5) началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Затем агрегат будет работать на изготовление заготовок для командных изделий танка Т-90 для ОАО «Завод №9». Также в начале текущего года на ВМЗ «Красный Октябрь» будут произведены металлургические заготовки для универсальной боевой платформы «Армата».
Впервые печь №3 в ЦЦЛ была запущена в 1970 году – 2 февраля была получена первая плавка. Сегодня ДСП-12,5 работает по будням в двухсменном графике и дает 15 плавок в неделю. Она является единственным агрегатом ВМЗ «Красный Октябрь», на котором выплавляется сталь для получения центробежных отливок и кузнечных слитков с прибылью и без нее. Для этого на печи применяются два типа разливки металла: на центробежные машины ЦМ-100 и на канаву.
Для поддержания работоспособности печи №3 на регулярной основе проводятся профилактические работы и капитальные ремонты агрегата. Так, в ноябре 2019 года на ДСП-12,5 была произведена полная замена футеровки и частичная – подводящих кабелей. Тщательный уход за печью позволяет уже почти полвека получать качественную сталь для изготовления стратегически важной продукции гражданского и оборонного назначения.
Напомним, что в 2008 году часть имущества ФГУП «Баррикады» была приобретена ЗАО «ВМЗ Красный Октябрь» в результате открытых торгов. Тогда предприятие готовилось к реорганизации и для погашения кредиторской задолженности: на открытую продажу было выставлено движимое и недвижимое имущество «Баррикад», включающее здания, сооружения и оборудование, предназначенное для выплавки, ковки и механической обработки металла, общей стоимостью 978,5 млн. рублей. Покупка части имущества «Баррикад» позволила «Красному Октябрю» получить новые производственные мощности и расширить сортамент.
Позже, когда у ВМЗ сменился собственник и предприятие вошло в процедуру банкротства, менеджмент принял решение не развивать баррикадскую площадку и в течение фактически полутора лет она была брошена на произвол судьбы. Сейчас ВМЗ «Красный Октябрь» работает в плотном взаимодействии с металлургическим предприятием: налажен производственный цикл, выполняются обязательства, в том числе в рамках гособоронзаказа.
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