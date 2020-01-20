Экономика

На «Красном Октябре» началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады»

Экономика 20.01.2020 12:35 Новости компаний
0
20.01.2020 12:35 Новости компаний


Сегодня, 20 января, в цехе центробежного литья (ЦЦЛ) на ВМЗ «Красный Октябрь» на печи №3 (ДСП-12,5) началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Затем агрегат будет работать на изготовление заготовок для командных изделий танка Т-90 для ОАО «Завод №9». Также в начале текущего года на ВМЗ «Красный Октябрь» будут произведены металлургические заготовки для универсальной боевой платформы «Армата».
Впервые печь №3 в ЦЦЛ была запущена в 1970 году – 2 февраля была получена первая плавка. Сегодня ДСП-12,5 работает по будням в двухсменном графике и дает 15 плавок в неделю. Она является единственным агрегатом ВМЗ «Красный Октябрь», на котором выплавляется сталь для получения центробежных отливок и кузнечных слитков с прибылью и без нее. Для этого на печи применяются два типа разливки металла: на центробежные машины ЦМ-100 и на канаву.
Для поддержания работоспособности печи №3 на регулярной основе проводятся профилактические работы и капитальные ремонты агрегата. Так, в ноябре 2019 года на ДСП-12,5 была произведена полная замена футеровки и частичная – подводящих кабелей. Тщательный уход за печью позволяет уже почти полвека получать качественную сталь для изготовления стратегически важной продукции гражданского и оборонного назначения.
Напомним, что в 2008 году часть имущества ФГУП «Баррикады» была приобретена ЗАО «ВМЗ Красный Октябрь» в результате открытых торгов.  Тогда предприятие готовилось к реорганизации и для погашения кредиторской задолженности: на открытую продажу было выставлено движимое и недвижимое имущество «Баррикад», включающее здания, сооружения и оборудование, предназначенное для выплавки, ковки и механической обработки металла, общей стоимостью 978,5 млн. рублей. Покупка части имущества «Баррикад» позволила «Красному Октябрю» получить новые производственные мощности и расширить сортамент.
Позже, когда у ВМЗ сменился собственник и предприятие вошло в процедуру банкротства, менеджмент принял решение не развивать баррикадскую площадку и в течение фактически полутора лет она была брошена на произвол судьбы. Сейчас ВМЗ «Красный Октябрь» работает в плотном взаимодействии с металлургическим предприятием: налажен производственный цикл, выполняются обязательства, в том числе в рамках гособоронзаказа.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
17.01.2020 12:48
Экономика 17.01.2020 12:48
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.01.2020 09:52
Экономика 17.01.2020 09:52
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.01.2020 17:26
Экономика 16.01.2020 17:26
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.01.2020 11:59
Экономика 16.01.2020 11:59
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.01.2020 10:20
Экономика 16.01.2020 10:20
12 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 16:44
Экономика 15.01.2020 16:44
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 16:27
Экономика 15.01.2020 16:27
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 15:22
Экономика 15.01.2020 15:22
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 14:42
Экономика 15.01.2020 14:42
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2020 16:06
Экономика 14.01.2020 16:06
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2020 09:23
Экономика 14.01.2020 09:23
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 17:11
Экономика 13.01.2020 17:11
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 13:23
Экономика 13.01.2020 13:23
17 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 10:36
Экономика 13.01.2020 10:36
8 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.01.2020 12:42
Экономика 12.01.2020 12:42
20 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:06
На Приволжской железной дороге погибли 18 человекСмотреть фотографии
16:32
Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациентаСмотреть фотографии
16:23
Дело пошло: в Волгограде приступают к реконструкции спортшколы после жалобы Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области за пожилыми людьми поухаживают врачи из частных клиникСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"Смотреть фотографии
15:50
В Волжском семеро учащихся колледжа получили сроки за попытку заработать на наркотикахСмотреть фотографии
15:27
«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Волжанин угнал автобус, чтобы доехать до крещенской купелиСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области двоих водителей отучат в колонии от тяги к алкоголюСмотреть фотографии
13:37
«Забили палками и выбросили на пустыре»: под Волгоградом подростки зверски расправились над бомжомСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде победу под Сталинградом отметят фейерверкомСмотреть фотографии
12:35
На «Красном Октябре» началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
12:23
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных трубСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана трудаСмотреть фотографии
11:35
Крещенские купания и народные гуляния прошли в Усадьбе «Сосновый Бор»Смотреть фотографии
11:00
Волгоградец пожаловался в надзорные органы на контактный зоопаркСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области в крещенской купели окунулись около 30 тысяч человекСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области «гуляющую» в сети инструкцию для митингующих признали вне законаСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка Елена Исинбаева не уехала из Швейцарии ради КонституцииСмотреть фотографии
18:58
«Дети рождаются не из-за денег»: волгоградцы рассказали, как послание президента повлияло на их планы стать родителямиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома Смотреть фотографии
16:31
Помолясь: волгоградцы дружно встали в очередь к крещенской купели на ВолгеСмотреть фотографии
16:15
В комитете транспорта Волгоградской области рассказали о работе над проектом третьего пускового комплекса моста через ВолгуСмотреть фотографии
15:20
Десять новеньких черных седанов пополнят гараж администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Мэра Волжского Игоря Воронина сфотографировали во время крещенского купанияСмотреть фотографии
13:10
Волгоградская область по уровню доходов населения заняла 69-ое место из 85Смотреть фотографии
11:00
На улицу в Волгограде снова вышла собака-людоедСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде преподавателя ВУЗа уличили во взятке за госэкзаменСмотреть фотографии
07:32
Волгоградцы встретили Крещение в ледяной воде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
18:26
Бывший заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области заключен под стражуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 