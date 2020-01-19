Десять новеньких черных седанов пополнят гараж администрации Волгоградской области

Общество 19.01.2020 15:20
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19.01.2020 15:20
Закупку десяти черных седанов, в так называемой бизнес-комплектации, почти на 20 миллионов рублей объявило ГБУ Волгоградской области «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Согласно документации электронного аукциона, год выпуска автомобилей должен быть не раньше 2020 года. Среди перечисленных технических и качественных характеристик авто – коробка автомат, наличие комплекта зимней шипованной резины, ёмкость топливного бака - не менее 60 л., объем двигателя - не менее 1995 см3, обустройство системой вызова экстренных оперативных служб, системой информирования об усталости водителя, наличие аудиосистемы, мультимедийной системы с дисплеем, Bluetooth, разъемами USB и многое другое.
Для комфортного вождения машины должны быть укомплектованы электроусилителем рулевого управления, датчиком дождя, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и руля, а обвивка сидений должна быть из кожи.
Первоначальная цена контракта на поставку легковых автомобилей указана в размере 19 миллионов 930 тысяч рублей, т.е это около 2 миллионов на автомобиль. На их покупку предусмотрены средства бюджетных учреждений (субсидия, выделяемая для выполнения государственного задания на 2020 год).
Поставка должна быть завершена не позднее 28 февраля текущего года.
Напомним, что автопарк чиновников и депутатов Волгоградской области обновляется регулярно. Так, в ноябре 2019 года ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» приобрело в общей сложности 16 машин за 19 миллионов 137 тысяч рублей. Это 11 седанов серебристого цвета с механической коробкой передач и 5 более дорогих авто – пять черных седанов с улучшенной системой безопасности и комфортным салоном.
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