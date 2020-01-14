Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых авто





Почти 3,3 млн рублей выделено на закупку трех автомобилей по заказу ГКУ «Дирекция по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, все машины по требованию учреждения должны быть серебристого цвета. Два авто – легковые, их стоимость 812 и 890 тысяч рублей. Последняя модель, должна быть мощнее – минимум, не 100, а уже 123 лошадиных силы, а также удобнее - за счет руля с подогревом и управлением аудиосистемой. Почти за 1,6 млн рублей приобретается грузовик с дизельным двигателем, рассчитанный не менее, чем на семь посадочных мест. Закупки осуществляет комитет по регулированию контрактной системы региона.

Участки мировых судей, которых 145 в регионе, входят в структуру комитета юстиции Волгоградской области.



