Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых авто

Общество 14.01.2020 20:30
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14.01.2020 20:30
Почти 3,3 млн рублей выделено на закупку трех автомобилей по заказу ГКУ «Дирекция по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, все машины по требованию учреждения должны быть серебристого цвета. Два авто – легковые, их стоимость 812 и 890 тысяч рублей. Последняя модель, должна быть мощнее – минимум, не 100, а уже 123 лошадиных силы, а также удобнее - за счет руля с подогревом и управлением аудиосистемой. Почти за 1,6 млн рублей приобретается грузовик с дизельным двигателем, рассчитанный не менее, чем на семь посадочных мест. Закупки осуществляет комитет по регулированию контрактной системы региона.
Участки мировых судей, которых 145 в регионе, входят в структуру комитета юстиции Волгоградской области.
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