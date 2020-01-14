Цех отделки металлопроката «Красного Октября» празднует юбилей

Экономика 14.01.2020 09:23 Новости компаний
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14.01.2020 09:23 Новости компаний
Одному из ключевых подразделений металлургического гиганта "Красный октябрь"исполнилось 55 лет. Цех отделки металлопроката был открыт ровно 55 лет назад, тогда он назывался термическим цехом. С его вводом впервые в стране были внедрены индукционные установки термической обработки металла токами высокой частоты. На протяжении более полувека коллектив цеха – инженеры и передовики производства – активно участвовали в процессе модернизации и развития ЦОМПа: внедряли рационализаторские предложения по улучшению работы оборудования, строили и вводили в эксплуатацию уникальные станки, реконструировали производство в соответствии с запросами времени.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, сейчас основной задачей цеха является термическая обработка сортового металла и его отделка – здесь продукция «Красного Октября» получает свой товарный вид, пакуется и отгружается заказчикам. Работа в цехе осуществляется на пяти участках: участок термообработки металла, обдирочно-зачистной, участок шлифовки, адъюстаж, участок отгрузки проката.
«В нашем распоряжении порядка 50 единиц оборудования. Это закалочные, камерные и колпаковые печи, правильные машины, обдирочные станки, шлифовальный станок LOESER, правильные прессы и другое. Коллектив цеха насчитывает более 220 заводчан – наряду с опытными специалистами работают и молодые сотрудники, которые перенимают накопленный опыт и трудовые традиции у своих старших товарищей», – рассказывает Руслан Былков, который возглавляет цех отделки металлопроката с 2013 года.
В свою очередь руководство предприятия уделяет внимание и созданию комфортных условий для трудящихся в цехе. Так, в 2019 году отремонтированы бытовые помещения в АБК цеха отделки металлопроката: обновленными бытовками на первом и третьем этажах уже пользуются работники склада готовой продукции, отдела технического контроля, цехов проката тонкого листа и отделки металлопроката. К завершению подходят работы и на втором этаже. На всех трех этажах предусмотрены обновление инженерных коммуникаций, отделка помещений, установка новой сантехники и мебели.
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