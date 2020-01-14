Цех отделки металлопроката «Красного Октября» празднует юбилей





Одному из ключевых подразделений металлургического гиганта "Красный октябрь"исполнилось 55 лет. Цех отделки металлопроката был открыт ровно 55 лет назад, тогда он назывался термическим цехом. С его вводом впервые в стране были внедрены индукционные установки термической обработки металла токами высокой частоты. На протяжении более полувека коллектив цеха – инженеры и передовики производства – активно участвовали в процессе модернизации и развития ЦОМПа: внедряли рационализаторские предложения по улучшению работы оборудования, строили и вводили в эксплуатацию уникальные станки, реконструировали производство в соответствии с запросами времени.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, сейчас основной задачей цеха является термическая обработка сортового металла и его отделка – здесь продукция «Красного Октября» получает свой товарный вид, пакуется и отгружается заказчикам. Работа в цехе осуществляется на пяти участках: участок термообработки металла, обдирочно-зачистной, участок шлифовки, адъюстаж, участок отгрузки проката.

«В нашем распоряжении порядка 50 единиц оборудования. Это закалочные, камерные и колпаковые печи, правильные машины, обдирочные станки, шлифовальный станок LOESER, правильные прессы и другое. Коллектив цеха насчитывает более 220 заводчан – наряду с опытными специалистами работают и молодые сотрудники, которые перенимают накопленный опыт и трудовые традиции у своих старших товарищей», – рассказывает Руслан Былков, который возглавляет цех отделки металлопроката с 2013 года.