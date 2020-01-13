Уволенный главред «Урюпинской правды» в Волгоградской области вернулась на работу

Общество 13.01.2020 09:14
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13.01.2020 09:14
Ольга Шушлебина сегодня вернулась на работу в «Урюпинскую правду» на прежнюю должность главного редактора. Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга Михайловна, «настроение хорошее, пока все нормально».
Напомним, Ольгу Шушлебину восстановили на работе в результате заключенного мирового соглашения, которое было заключено с администрацией городского округа город Урюпинск 10 января. Документ будет утвержден на судебном заседании 17 января.
История с увольнением главреда «Урюпинской правды» приобрела широкий общественный резонанс и вышла за пределы региона. Сообщалось, что причиной конфликта стала «неправильная» верстка газеты, при которой фотографию депутата областной думы расположили выше фотоизображения члена Совета Федерации от Волгоградской области. Однако представители властей столицы российской провинции отрицали этот факт и неофициально поясняли, что причиной расторжения трудового договора с главным редактором были претензии к ее работе.
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