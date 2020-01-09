«Красный Октябрь» прошел ресертификацию по системе «Военный регистр»

Экономика 09.01.2020 09:54 Новости компаний
0
09.01.2020 09:54 Новости компаний
Московские аудиторы вынесли положительное решение о выдаче нового сертификата «Военного регистра» комбинату "Красный Октябрь". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, на протяжении двух дней специалисты ООО «МОНОЛИТ-Серт» оценивали, насколько система менеджмента качества комбината соответствует стандартам системы добровольной сертификации (СДС) «Военный регистр». Эксперты проверяли, как организован производственный процесс в обжимном крупносортном цехе и цехе контрольных испытаний. Помимо этого они наблюдали за работой отдела технологического контроля и технологического управления, изучали документацию комбината.
По итогам визита аудиторы вынесли ряд рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества «Красного Октября», в том числе по внедрению ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в работу ЦКИ и ЦЛМ. Для сертификационного комитета эксперты подготовили положительное заключение о возможности переоформления текущего сертификата на трехлетний срок.
«Красный Октябрь» ежегодно проходит процедуры аудита, в том числе проводимые международными сертификационными органами. В декабре в рамках промежуточного контроля сотрудники официального представительства ТЮФ ЗЮД в странах ЕАЭС вынесли положительное заключение о соблюдении требований международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Осенью эксперты этой же организации проводили аудит на соответствие требованиям Директивы Европейского Союза PED 2014/68/EU, Регламента Европейского Союза № 305/2011 и немецких технических правил AD 2000 Merkblatt. Аудиторов интересовал конкретный сортамент, который в будущем будут применять в строительной отрасли и для изготовления сосудов высокого давления.
Напомним, добровольная сертификация «Военного регистра» проводится для подтверждения соответствия применяемых производственных процессов стандартам и документам СДС, в том числе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Это позволяет повысить качество и конкурентоспособность продукции, в том числе оборонного назначения, на российском и международном рынках.
Реклама
Гостиницу «Октябрьская» в центре Волгограда продали за 54 миллиона рублей04.01.2020 11:20
В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких сел03.01.2020 11:58
Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники30.12.2019 16:45
РИТЭК: новый год – новые планы30.12.2019 08:00
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: комфортная и благополучная жизнь, стабильное развитие региона – наши общие задачи в наступающем году28.12.2019 08:23
Минус три тысячи человек: в Волгоградской области остается все меньше работающих27.12.2019 14:36
В Волгоградской области подорожает электроэнергия27.12.2019 13:38
Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам27.12.2019 10:00
"Покупочка" исполняет желания!27.12.2019 09:43
ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве26.12.2019 13:24
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на«Рамблер/кассе» и «Афише»25.12.2019 16:28
ВТБ запускает цифровую карту25.12.2019 14:09
ВОЛМА. На пороге года красивых цифр25.12.2019 08:39
Комитет транспорта Волгоградской области обязали доплатить за автобусы до Волжского24.12.2019 17:14
Сколько стоит елка, проанализировали Сбербанк, «Платформа ОФД» и портал «Рамблер»24.12.2019 15:35
Реклама