«Красный Октябрь» прошел ресертификацию по системе «Военный регистр»





Московские аудиторы вынесли положительное решение о выдаче нового сертификата «Военного регистра» комбинату "Красный Октябрь". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, на протяжении двух дней специалисты ООО «МОНОЛИТ-Серт» оценивали, насколько система менеджмента качества комбината соответствует стандартам системы добровольной сертификации (СДС) «Военный регистр». Эксперты проверяли, как организован производственный процесс в обжимном крупносортном цехе и цехе контрольных испытаний. Помимо этого они наблюдали за работой отдела технологического контроля и технологического управления, изучали документацию комбината.

По итогам визита аудиторы вынесли ряд рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества «Красного Октября», в том числе по внедрению ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в работу ЦКИ и ЦЛМ. Для сертификационного комитета эксперты подготовили положительное заключение о возможности переоформления текущего сертификата на трехлетний срок.

«Красный Октябрь» ежегодно проходит процедуры аудита, в том числе проводимые международными сертификационными органами. В декабре в рамках промежуточного контроля сотрудники официального представительства ТЮФ ЗЮД в странах ЕАЭС вынесли положительное заключение о соблюдении требований международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Осенью эксперты этой же организации проводили аудит на соответствие требованиям Директивы Европейского Союза PED 2014/68/EU, Регламента Европейского Союза № 305/2011 и немецких технических правил AD 2000 Merkblatt. Аудиторов интересовал конкретный сортамент, который в будущем будут применять в строительной отрасли и для изготовления сосудов высокого давления.