«Снег выпал только в январе»: в Волгоград пришла белая зима

Общество 08.01.2020 11:57
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08.01.2020 11:57
Первый снег в Волгограде в этом году стал как никогда ожидаем. В последние дни новогодних каникул природа все-таки расщедрилась и подарила возможность ощутить, что на дворе зима. Белый город – в фотографиях ИА «Высота 102». Решили запечатлеть, вдруг это ненадолго.
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