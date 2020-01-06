В Волгоградской области иномарка «сбила» газопровод и световую опору

Происшествия 06.01.2020 09:37
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06.01.2020 09:37
В Урюпинском районе Волгоградской области в ДТП пострадал водитель «Фольксваген Туарег». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером 31-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», двигаясь по ул. Речная в х. Петровский со стороны г. Урюпинска, не выбрал безопасную скорость движения и не учел метеорологические условия, и не справился с управлением. В результате машина наехала на опору газопровода и линии электропередач. Водитель с травмами доставлен в больницу.
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