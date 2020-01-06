



Журналисты ИА «Высота 102» в течение всего прошлого года поддерживали обратную связь с нашими читателями и старались всегда откликаться на проблемы жителей Волгоградской области, подключаясь к их решению. Конечно, нам не всегда удавалось победить чиновничье равнодушие или порой откровенное разгильдяйство, добиться справедливости и защитить простого человека. Но многое получалось, а некоторые расследования «Высоты 102» «подхватывали» уже более компетентные органы. Правда, результатов могло и не быть, если бы вы, наши читатели, сложили руки и смирились, и не добивались правды. Надеемся, и в будущем году вы сохраните боевой настрой и продолжите отстаивать свои права – на право существовать в благоприятной среде, жить в безопасном доме, получать качественные коммунальные, медицинские услуги, контролировать работу чиновников и т.д. А мы вам обязательно поможем.









В 2019 году журналисты ИА «Высота 102» вместе с жителями региона сражались с мусором. Пока регоператор налаживал свою работу, дворы и поселки тонули в кучах отходов. Отрадно, что после публикаций на «Высоте 102» завалы все же разгребались. Но, когда, казалось, время мусорного коллапса миновало, вопиющих случаев меньше не становилось.





Например, в поселке Новониколаевске огромная куча отходов, где обосновались крысы, тухла под окнами администрации с позапрошлого года до середины лета. И, надо сказать, чиновников это обстоятельство нисколько не напрягало. После публикации горы мусора все же убрали – рабочие вывозили хлам два дня.





Жители Краснооктябрьского района Волгограда выиграли войну с нелегальными киосками, которые по ночам устанавливали на ул. Штеменко прямо под окнами домов. После публикации на "Высоте 102" к борьбе за права жильцов подключилась районная прокуратура. До рассмотрения дела в суде, который в конечном итоге встал на сторону жильцов, волгоградцы проявили смекалку и установили на заманчивых для «левых» предпринимателей местах бетонные клумбы и высадили там цветы.





На публикацию ИА «Высота 102» об участнике Великой Отечественной войны, который получил завышенный счет на оплату электроэнергии, жестко отреагировал СК РФ. Мифический долг 92-летнего краснофлотца Бориса Петровича Щербинина сразу аннулировали, а СУ СКР по Волгоградской области начал доследственную проверку по факту нарушения прав участника войны и действий должностных лиц, ответственных за предоставление коммунальных услуг.





Жители Нехаевского района в прошлом году, наконец, победили бывшего главу Евгения Легчило, которого сначала уволили с этого поста, а потом и с должности управделами администрации района. По закону Евгений Легчило не мог работать руководителем в органах местного управления, так как арбитражный суд Волгоградской области признал его банкротом. Однако чиновник никак не хотел уходить с высокооплачиваемой работы. Прокуратуре пришлось «повоевать» за торжество закона и Евгений Легчило все-таки покинул администрацию.



Жители села Ежовка Киквидзенского района летом прошлого года забили тревогу, когда увидели, что фельдшерско-акушерский пункт строят как-то «криво». Прокуратура проверила стройку и подтвердила наличие множества нарушений и отклонений от проекта. Чиновники, которые заказывали строительство ФАПа, и подрядчик были наказаны и оштрафованы, в том числе и за срыв срока окончания стройки. Хотя все равно объект в прошлом году достроить не удалось – сроки передвинулись до весны этого года.



