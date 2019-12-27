Перенесли на весну: в Волгоградской области горе-строителям «кривого» ФАПа дали третий шанс

Общество 27.12.2019 11:04
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27.12.2019 11:04
Жители села Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области так и не дождались в этом году нового ФАПа. Как сообщили ИА «Высота 102» селяне, теперь строители обещают сдать объект к весне будущего года.
Между тем, ФАП в Ежовке должны были построить в августе этого года, затем срок перенесли на 30 сентября. Однако и к этому времени работы не были закончены. Теперь разрешение на строительство продлили аж до апреля 2020 года. Ранее глава Киквидзенского района Волгоградской области Сергей Савин заверял корреспондента ИА «Высота 102», что фельдшерско-акушерский пункт введут в эксплуатацию до конца этого года.
Между тем, в прокуратуре Киквидзенского района сообщили, что и заказчик строительства, и подрядчик привлечены к ответственности из-за нарушения сроков строительства и фактов нарушения строительных и пожарных норм. В адрес руководства заказчика - ГКУ «Управление капитального строительства» и подрядчика - ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа ФСИН» внесены представления.
Кроме того, ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа Федеральной службы исполнения наказаний» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ к наказанию виде штрафа.
Также ранее в прокуратуре подтвердили факты нарушений, которые допустили строители, и о которых журналистам ИА "Высота 102" говорили местные жители. Так, выяснилось, что уровень земли практически совпадает с верхом фундамента, что не соответствует проекту. Из-за этого невозможно было установить пандус, так как вход в здание находится на уровне земельного участка. Также проверка подтвердила, что фундамент ФАПа установлен в низине, из-за чего, как переживали жители села, его будут заливать талые воды и дожди. Прокурорская проверка также установила, что подрядчик не выполнил условия по оснащению строительной площадки временным ограждением, временными служебно-бытовыми помещениями, противопожарными щитами со стандартным набором средств пожаротушения. Хотя эти затраты входили в стоимость контракта. По всей видимости, исполнитель работ экономил на всем. Ранее жители рассказывали корреспонденту ИА «Высота 102», что к строительству ФАПа привлекли «местных алкашей».
Сейчас, рассказали в прокуратуре, проведение дальнейших работ затруднено погодными условиями. По последним данным, сейчас выполнены работы по подключению ФАПа к линии электроэнергии, частично - работы по подготовке из уплотненного слоя щебня пожарных резервуаров, по устройству монолитной железобетонной плиты под пожарные резервуары, по монтажу пожарных емкостей, ведутся работы по врезке наружного газопровода низкого давления, по монтажу сетей хозяйственного-питьевого водопровода. Но когда в реальности достроят многострадальный ФАП – неизвестно.
Напомним, ранее ИА "Высота 102" сообщало о проблемах строительства ФАПа в многочисленных публикациях - "В селе Волгоградской области новый ФАП закопали в землю", "По следам публикации ИА "Высота 102": прокуратура "накопала" нарушения с ФАПом в Волгоградской области", "В Волгоградской области пообещали достать новый ФАП из-под земли", "Строительство скандального ФАПа в Волгоградской области "катится" в яму".
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