Общество 01.08.2019 16:22
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01.08.2019 16:22
Следственный комитет отреагировал на публикации об участнике Великой Отечественной войны, который получил завышенные счета на оплату электроэнергии, сообщает ИА «Высота 102». По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Волгоградской области незамедлительно организовать доследственную проверку по факту нарушения прав пожилого инвалида, в рамках которой тщательным образом проверить действия (бездействие) должностных лиц соответствующих служб, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, и дать им правовую оценку. Также Александр Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав.
Напомним, журналисты ИА «Высота 102» в материале «В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез» первыми рассказали историю о том, как 92-х летний бывший краснофлотец Борис Петрович Щербинин столкнулся с несправедливостью и равнодушием. Участник Великой Отечественной войны неожиданно получил извещение о странно возникшем большом долге за электроэнергию и воспринял произошедшее очень близко к сердцу. Полностью ослепший пенсионер просто не мог потребить ресурс в тех объемах, за которые ему выставили счет. После проверки надзорного органа последовала публикация ИА «Высота 102» «В Волгограде ветерану войны аннулировали мифический долг за электричество после вмешательства прокуратуры».
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