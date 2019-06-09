Общество

«Секретное оружие»: в Волгограде жители дома выставили живой заслон киоскам-нелегалам

Общество 09.06.2019 15:00
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09.06.2019 15:00


Жители многоквартирного дома №44 по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе при поддержке УК и прокуратуры продолжают сражение с нелегальными киосками, которые появлялись здесь по ночам. Как сообщает ИА «Высота 102», чтобы ушлые коммерсанты не установили торговые объекты снова, жильцы многоквартирного дома на месте демонтированных недавно киосков разбили цветочные клумбы и высадили деревья.

Примечательно, что сдвинуть такую клумбу с места очень сложно, как и уничтожить ее - конструкция тяжелая и прочная. Собственники жилого дома разбили цветочные клумбы в бетонных кольцах, высадили рядом деревья. Теперь вероятность того, что ночью здесь появится незаконный киоск, крайне мала. Жильцы рассказали, что после того, как торговые объекты были демонтированы, к ним стали поступать предложения от коммерсантов, желающих занять это место. Отметим, что на улице Штеменко идет бойкая торговля, поэтому эта территория очень привлекательна для предпринимателей. 


Напомним, что 3 июня текущего года управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» на основании предписания районной прокуратуры об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ провела зачистку улицы Штеменко от незаконных киосков. «Высота 102» подробно об этом рассказывала в материале «Нарушители границы»: в Волгограде на улице Штеменко массово сносят киоски-нелегалы. Так, согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ и требований СанПиН на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны и т.п. Однако в нарушение закона на земле многоквартирного дома практически одновременно появились пять киосков, причем установили их в ночное время.
Прокуратура указала на эти нарушения управляющей компании, потребовав защитить права собственников многоквартирного дома. Представители УК предупредили коммерсантов, что если они не уберут киоски сами, то торговые объекты демонтируют принудительно, что и было сделано. Отметим, что в число нарушителей нечаянно попал и киоск «Созпечати», которому пришлось покинуть территорию многоквартирного дома и встать посреди тротуара – именно это место каким-то чудным образом согласовали районные власти для «Союзпечати». Киоск стоит на своем законном месте и в настоящее время.

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