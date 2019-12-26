Телеком 26.12.2019 14:18
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26.12.2019 14:18
В новогоднем празднике волгоградского технопарка «Кванториум» приняли участие более 150 воспитанников учебного заведения. Поддержку в организации и проведении «Квантоёлки» оказал «Ростелеком», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
Программа утренника была построена в соответствии с направлениями работы самого технопарка. Помимо новогоднего торжества ребят ждали интерактивные площадки, тематические конкурсы и научные опыты.
«Необычный формат и особая атмосфера заметно выделяют “Квантоёлку” среди аналогичных городских мероприятий. Здесь органично соединились праздничное настроение, радость, смех и познавательная составляющая, формирующая интерес к различным областям науки и техники. Уверен, что на это мероприятие ребята шли с большим интересом, и их желание связать свою жизнь с наукой стало еще больше. В будущем году мы планируем реализовать немало совместных образовательных проектов с Кванториумом», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Искренний интерес участников новогоднего мероприятия в волгоградском технопарке вызвали многочисленные научно-познавательные активности: химические раскраски, люминофоры, 3D-ручки, “волшебные” кристаллы и многое другое.
Помимо этого, ребята могли попробовать различные напитки в Квантокафе, а также принять участие в турнире по запуску моделей самолетов, конкурсе на скоростной сбор пятнашек и фотоконкурсе «Чудеса под микроскопом». Победителей организаторы наградили технологичными призами и подарками от «Ростелекома».
«”Квантоёлка” стала для наших ребят настоящей новогодней сенсацией. Ведь познавать новое, расти и развиваться хочется именно тогда, когда это интересно, увлекательно и приносит удовольствие и радость. Особенно приятно, что эта позиция близка не только нам. Замечательный праздник получился благодаря поддержке наших друзей и партнеров из “Ростелекома”. Думаю, что будущий год станет новым этапом в развитии наших партнерских отношений», – отметил Юрий Моисеев, руководитель Детского технопарка «КванториумПолитех».
«Ростелеком» сотрудничает с волгоградским «Кванториумом» с момента его открытия. Национальный цифровой оператор поддерживает значимые образовательные проекты технопарка, среди которых «Инженерные каникулы», которые проводятся для школьников в каникулярное время. Специалисты «Ростелекома» выступают экспертами и наставниками в тематических занятиях, мастер-классах и конкурсах, развивая интерес подростков к сфере цифровых технологий.
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