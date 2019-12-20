Общество

Волгоградцы задолжали почти полмиллиарда за тепло и воду

Общество 20.12.2019 10:34
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20.12.2019 10:34


В декабре сумма задолженности абонентов перед «Концессиями водоснабжения» составила более 202 миллиона  рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании,  из них 79 миллионов задолженности сложились за счет  жителей многоквартирных домов, заключивших прямые договоры. Более 123 миллионов рублей -  это задолженность  населения частного сектора. «Концессиям теплоснабжения» жители многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры, не оплатили 231 миллион рублей. Таким образом, общая задолженность физических лиц перед обеими концессиями достигла колоссальной суммы – около  434 миллионов рублей, констатировали в организации. 

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