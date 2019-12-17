Общество

РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса "Помогать просто"

Общество 17.12.2019 17:13 Новости компаний
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17.12.2019 17:13 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн. рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в этом году в грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов. Общая сумма грантов более 330 000 рублей.
Проекты, победившие в конкурсе, ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи probono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.
Среди поддержанных местных инициатив — проект вовлечения волгоградских волонтеров в деятельность по организации досуга и развивающих занятий для детей с онкологическими-гематологическими заболеваниями. В рамках этого проекта добровольцы разработают методические пособия в виде тактильных книг с использованием разного вида тканей и природных материалов, а также проведут занятия для детей, находящихся на длительном лечениии имеющих ограничения в контакте сокружающим миром и внешней средой. 
На базе подростково-молодежногоклуба «Луч» волонтеры из поискового отряда «Волга» создадут уникальный зал воинской славы. Все экспонаты и интерактивные экспозиции они сделают своими руками. 
Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Красноармейском районе организуют школу волонтёрского мастерства «Доброволец однажды – доброволец навсегда». Здесь «трудные подростки» встретятся с представителями различных волонтерских направлений: экологии, «Победы», медиа, культуры, медицины, а также проведут ряд волонтерских акций - высадят аллею добра, организуют экскурсии в музей, и уберут территорию памятника воинам ВОВ. 
Проект студентов физкультурной академии «Я – Олимпиец!» поможет детям с ограниченными возможностями здоровья проникнуться олимпийским движением. Волонтеры проведутдля них занятия по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, хоккею на траве, теннису, с применением специализированного профессионального инвентаря. Дети встретятся с олимпийскими и параолимпийскими чемпионами, и познакомятся с настоящим олимпийским факелом. Итоговым событием проекта станет «Безграничный олимпийский фестиваль», где маленькие горожане покажут, полученные в Олимпийских видах спорта навыки.
Напомним, конкурс «Помогать просто» реализуется в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Он  направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров.
«В этом году мы получили рекордное количество заявок на грантовый конкурс «Помогать просто» — 279. Участники конкурса — люди совершенно разных возрастов и профессий — предлагают все больше нестандартных направлений и методов волонтерской деятельности. Это говорит о том, что конкурс не только обеспечивает поддержку актуальных для конкретного города инициатив, но и в целом расширяет волонтерское сообщество, развивает эмпатию и креативность среди тех, кто готов помогать нуждающимся», — отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.
Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и список победителей можно узнать на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: www.fcsp.ru.

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